Aktuell Land

Trickbetrüger nimmt Seniorin Erspartes ab: Festnahme

Nachdem er eine Seniorin in Vogt (Kreis Ravensburg) um ihr Erspartes gebracht haben soll, ist ein mutmaßlicher Trickbetrüger in Untersuchungshaft gekommen. Der 20 Jahre alte Mann sei in der vergangenen Woche an seiner Wohnanschrift im Kreis Ravensburg festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Er wird des gewerbsmäßigen Betrugs verdächtigt. Eine 72-Jährige war Ende März von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen worden, der behauptete, dass ihre Besitztümer von Einbrechern bedroht seien. In der Folge übergab die Seniorin Bargeld und Wertgegenstände von rund 50.000 Euro an einen vermeintlichen Polizisten. Die Polizei ermittelt nun zu Hinterleuten und ob der verdächtige 20-Jährige auch an weiteren Taten beteiligt gewesen sein könnte.