Schäuble war am zweiten Weihnachtstag nach langer schwerer Krankheit gestorben. An diesem Freitag wird er in seiner Heimatstadt Offenburg beigesetzt. Dort soll es einen öffentlich übertragenen Trauergottesdienst und einen Trauerzug geben. In Berlin werden am 22. Januar die Spitzen des deutschen Staates - voran Steinmeier - und hunderte Gäste aus dem In- und Ausland im Bundestag erwartet.