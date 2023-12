»Trauen es uns zu«: VfB will als erster Leverkusen schlagen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der VfB Stuttgart will Bayer Leverkusen im Topspiel der Fußball-Bundesliga die erste Saisonniederlage zufügen. »Es ist eine schöne, reizvolle Aufgabe, möglicherweise die Ersten zu sein«, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß am Freitag auf die Frage, ob der Tabellendritte den Spitzenreiter am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) schlagen könne. »Wir trauen es uns zu - zu Hause mit den Fans - sie da mal richtig zu ärgern.«

Leverkusen hat in sämtlichen drei Wettbewerben in dieser Spielzeit noch keine Niederlage kassiert. Im DFB-Pokal steht die Mannschaft von Coach Xabi Alonso im Viertelfinale, in der Europa League hat sie als Gruppensieger schon sicher das Achtelfinale erreicht. Dennoch geben sich die Stuttgarter nach ihrem hochklassigen Pokal-Auftritt am Mittwoch beim 2:0 gegen Borussia Dortmund selbstsicher.

»Es wird spannend sein, wie wir in der Lage sind, auch mal die Leverkusener in Phasen zu bringen, die sie vielleicht noch gar nicht oft erlebt haben. Dass sie selber mal nicht die Kontrolle über das Spiel haben«, erklärte Hoeneß. Er ließ zudem durchblicken, dass er möglicherweise wieder auf eine Doppelspitze mit Toptorjäger Serhou Guirassy und Deniz Undav setzt.

Während Hoeneß weiter auf Verteidiger Hiroki Ito (Oberschenkelverletzung) verzichten muss, bangen die Gäste noch um den Einsatz von Nationalspieler Florian Wirtz. Der Offensivspieler zog im sich im DFB-Pokal gegen den SC Paderborn (3:1) eine Verletzung am Sprunggelenk zu. »Er fühlt sich jeden Tag besser, aber wir müssen noch abwarten«, sagte Bayer-Trainer Xabi Alonso.

