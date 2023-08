Aktuell Land

Transporter verliert Möbel: Fahrer schwer verletzt

Der Fahrer eines Transporters ist im Landkreis Rottweil an einer Böschung mit mehreren Bäumen zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Bei dem Unfall bei Epfendorf am Montagnachmittag wurde das Dach des Transporters zerstört und die darin geladenen Möbel verteilten sich an dem Abhang und im dortigen Neckar, teilte die Polizei am Dienstag mit.