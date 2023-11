Transporter landet in kleinem Fluss

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Transporter ist am Dienstagabend bei Vöhrenbach (Schwarzwald-Baar-Kreis) von der Straße abgekommen und in einem kleinen Fluss gelandet. Der Fahrer sei dabei leicht verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zu Mittwoch mit. Warum der Mann mit seinem Transporter in den Zufluss der Donau fuhr und ob Straßenglätte dabei eine Rolle spielte, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Der Fahrer habe mit Hilfe der Feuerwehr aus seinem Wagen gerettet werden müssen. Sein Transporter werde am Mittwoch abgeschleppt.