Aktuell Land

Transporter auf A8 umgekippt

Ein Transporter ist auf der Autobahn 8 bei Esslingen in Richtung Karlsruhe umgekippt und hat so seine Ladung Frischfleisch auf der Straße verteilt. Der Fahrer des Wagens kam am Dienstagmorgen vorsorglich ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.