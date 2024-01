Transfer perfekt: Rapp wechselt von Werder zum KSC

Nicolai Rapp in Aktion.

»Mit Nicolai gewinnen wir einen zweikampfstarken zentralen Mittelfeldspieler, der uns zu mehr defensiver Stabilität und Flexibilität verhelfen wird«, sagte KSC-Sportchef Sebastian Freis. Mittelfristig solle Rapp in »eine Führungsrolle hineinwachsen«. Der KSC liegt derzeit auf dem elften Rang der 2. Bundesliga und tritt am Sonntag beim Hamburger SV an.

In Bremen war der gebürtige Heidelberger Rapp zuletzt nicht wie erhofft zum Einsatz gekommen. 2021 war er von Union Berlin zu den Hanseaten gewechselt.

