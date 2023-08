Aktuell Land

Traktor und Mofa stoßen zusammen: Mofafahrer bei 3 Promille

Beim Zusammenstoß eines Traktors mit einem Mofa ist ein betrunkener Mofafahrer verletzt worden. Ein 23-jähriger Traktorfahrer war am Mittwoch in Kämpfelbach (Enzkreis) unterwegs, als er vermutlich die Vorfahrt eines Mofafahrers missachtete. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der 28-jährige Mofafahrer beim Zusammenstoß der Fahrzeuge von der Ladeschaufel des Traktors am Kopf getroffen. Er kam mit Verletzungen im Gesicht ins Krankenhaus. Da die Einsatzkräfte Anzeichen für Alkoholkonsum beim 28 Jahre alten Mann wahrnahmen, wurde ein Atemtest durchgeführt. Dieser zeigte rund 3,1 Promille an.