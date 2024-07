Traktor stößt mit Auto zusammen - Familie schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Zusammenstoß eines Traktors mit einem Auto im Kreis Biberach ist eine vierköpfige Familie schwer verletzt worden. Der Trecker brach in der Mitte auseinander, die Fahrerin blieb jedoch unverletzt, wie die Polizei mitteilte. Im Auto saßen der 30-jährige Familienvater als Fahrer, seine 31-jährige Ehefrau als Beifahrerin sowie die beiden Kinder auf dem Rücksitz, wie die Polizei mitteilte. Die Frau musste von der Feuerwehr mit Rettungsgerät aus dem Pkw befreit werden. Mit lebensgefährlichen Verletzungen kam sie per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Der Unfall passierte auf der L 260 auf der Höhe von Tannheim, an einer Kreuzung. Die 48 Jahre alte Traktorfahrerin hatte bei der Auffahrt auf die Landstraße bisherigen Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt des Autos missachtet. Ein Großaufgebot an Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war im Einsatz. An Traktor und Auto entstand jeweils Totalschaden.