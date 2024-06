Aktuell Land

Traktor kracht in Auto: Zwei Menschen verletzt

Bei einem Zusammenstoß eines Traktors mit einem Auto in Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) sind zwei Menschen verletzt worden. Der Rettungsdienst brachte den 48 Jahre alten Autofahrer mit schweren und den 72 Jahre alten Traktorfahrer mit leichten Verletzungen in eine Klinik, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.