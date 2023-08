Aktuell Land

Traktor erfasst Joggerin: Frau erleidet schwere Verletzung

Eine Joggerin ist in Ulm von einem Traktor erfasst worden und hat sich dabei eine schwere Verletzung zugezogen. Der 54-jährige Traktorfahrer hatte sich der Frau am Freitag auf einer Straße von hinten genähert und sie beim Vorbeifahren mit dem Wagen am Kopf erwischt, wie ein Polizeisprecher sagte.