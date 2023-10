Aktuell Land

Traktor-Beifahrer von Sitz geschleudert und schwer verletzt

Ein Traktor-Beifahrer ist in Tettnang (Bodenseekreis) von seinem Sitz geschleudert und schwer verletzt worden. In einer Rechtskurve sei ein ungesicherter, 1900 Liter großer Apfelsafttank auf dem Anhänger des Traktors auf die Seite gerutscht, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Anhänger sei umgekippt, wobei es eine Kippbewegung beim Traktor gab.