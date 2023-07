Aktuell Land

Trainingslager-Abschluss: Karlsruher SC verliert Testspiel

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat zum Abschluss seines Trainingslagers in Österreich seine erste Testspiel-Niederlage in dieser Sommer-Vorbereitung hinnehmen müssen. Mit Rückkehrer Lars Stindl in der Startelf verloren die Badener am Montag in Westendorf gegen den tschechischen Erstligisten Viktoria Pilsen deutlich mit 0:3 (0:0). Nach einer torlosen ersten Hälfte erzielten Rafiu Durosinmi (47. Minute), Erik Jirka (52.) und Jhon Mosquera (76.) die Tore für Pilsen. Stindl, der in diesem Sommer nach 13 Jahren zu seinem Heimatclub zurückkehrte, wurde wie mehrere Startelfspieler nach rund einer Stunde ausgewechselt.