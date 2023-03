Aktuell Land

Trainer Lebedew verlängert beim VfB Friedrichshafen bis 2025

Volleyball-Bundesligist VfB Friedrichshafen setzt die Zusammenarbeit mit Trainer Mark Lebedew fort. Der 55-jährige Australier unterzeichnete einen neuen Zweijahresvertrag, wie der VfB am Montag mitteilte. »Die Chemie zwischen Trainer, Spielern und allen Mitarbeitern des Clubs stimmt. Für uns stand außer Frage, dass wir weiter auf Mark Lebedew setzen, seinen eingeschlagenen Kurs weitergehen wollen und zusammen an weiteren Erfolgen arbeiten«, sagte VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt. Lebedew kam 2020 an den Bodensee und holte in der vergangenen Saison mit Friedrichshafen den Pokal.