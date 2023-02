Aktuell Land

Trainer Labbadia mag keine Last-Minute-Transfers

Trainer Bruno Labbadia ist kein Fan von Last-Minute-Transfers. »Ich mag die letzten Transfers an den letzten zwei Tagen überhaupt nicht«, sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart am Sonntag vor dem Spiel gegen den SV Werder Bremen bei DAZN. Die Mannschaft habe fünf, sechs Wochen gearbeitet und dann gehe ein Spieler weg und zwei neue würden in der Kabine sitzen. »Das ist auch für uns Trainer schon etwas komisch«, sagte Labbadia.