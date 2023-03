Bitte aktivieren Sie Javascript

Durch den Sieg in Bayreuth wahrten die Mannheimer den Anschluss an die Aufstiegsplätze. Fridolin Wagner (10. Minute), Marten Winkler (38.) und Baris Ekincier (90.+2) erzielten die Tore für die Gäste, die ihren dritten Sieg in den vergangenen vier Spielen feierten. Markus Ziereis (45.+2) sorgte für den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der SpVgg. Drei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit sah Bayreuths Felix Weber für ein Foul die Rote Karte.

