Aktuell Land

Toter Mensch in Feldgebiet bei Heidelberg gefunden

Ein toter Mensch ist in einem Feldgebiet bei Heidelberg gefunden worden. Ein Passant habe die Leiche am Morgen entdeckt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zunächst war die Identität der toten Person unklar. Auch zu den Hintergründen gab es keine Informationen. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Heidelberg nahmen Ermittlungen auf.