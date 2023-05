Aktuell Land

Toter Mann in Fluss gefunden

Im Fluss Breg bei Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist ein Toter gefunden worden. Ein Passant hatte den leblosen Mann am Sonntag im Gewässer gesehen. Die Polizei ging am Dienstag von einem Unglück aus. Hinweise auf Fremdverschulden lagen demnach nicht vor. Der 61 Jahre alte Mann war am Freitag nach Hause gelaufen, aber dort nie angekommen.