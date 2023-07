Aktuell Land

Toter in Jestetten: Tatverdächtiger schweigt zu Vorwürfen

Mehr als einen Monat nach dem gewaltsamen Tod eines Schweizers am Rheinufer in Jestetten (Kreis Waldshut) schweigt der mutmaßliche Täter weiter zu den Vorwürfen. Der 39 Jahre alte Lette habe bereits in seinem Heimatland bis 2015 eine Haftstrafe wegen eines Tötungsdelikts absitzen müssen, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Seit Ende Juni sitzt er wegen Totschlagverdachts in Untersuchungshaft.