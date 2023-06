Aktuell Land

Toter in Jestetten: 39-jähriger Mann vorläufig festgenommen

Rund zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod eines Schweizers am Rheinufer in Jestetten (Kreis Waldshut) ist ein 39-Jähriger vorläufig festgenommen worden. Kräfte einer Spezialeinheit waren am Donnerstag auf einem Parkplatz in Lottstetten im Einsatz, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten. Der Lette war nach bisherigen Erkenntnissen als Arbeiter nach Deutschland eingereist und bis zu seiner Festnahme vorübergehend auf einer hiesigen Baustelle tätig.