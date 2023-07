Aktuell Land

Toter in Flüchtlingsunterkunft: Ermittler finden Messer

Nach dem gewaltsamen Tod eines 64-jährigen Bewohners einer Flüchtlingsunterkunft in Achern (Ortenaukreis) haben Ermittler im Bereich des Tatorts ein Fleischermesser gefunden. Das Opfer sei mit Stichen verletzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag gemeinsam mit. Die Leiche solle am Dienstag obduziert werden.