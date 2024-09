Toter im Wald - Mordanklage gegen Ehepaar

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Tod eines 63-jährigen Mannes in einem Wald in Pfinztal (Kreis Karlsruhe) hat die Staatsanwaltschaft nun Mordanklage gegen ein Ehepaar erhoben. Das Opfer war am Morgen des 2. Februars mit mehreren Stich- und Schnittverletzungen neben seinem Fahrzeug tot von einem Spaziergänger entdeckt worden. Die Polizei ging schnell von einem Verbrechen aus. Der 51-jährige Mann und seine 45-jährige Frau waren wenige Tage nach der Tat am Flughafen Straßburg festgenommen worden.

Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Die Ermittler gehen von Streitigkeiten mit familiärem Hintergrund aus. Die mutmaßlichen Täter und das Opfer sind deutsche Staatsangehörige, die aus der Türkei stammen. Dem Ehepaar wird gemeinschaftlicher Mord zur Last gelegt. Wann der Prozess vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Karlsruhe stattfindet, ist noch nicht bekannt.