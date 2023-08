Aktuell Land

Tote Pflegeschülerin im Wohnheim ist obduziert worden

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einer Wohnung in Stuttgart ist die 32-Jährige am Freitag obduziert worden. Die Obduktion sei inzwischen abgeschlossen, teilte ein Polizeisprecher am Nachmittag mit. Mit Ergebnissen sei aber erfahrungsgemäß am selben Tag nicht mehr zu rechnen. Bei dem Opfer handelt es sich um eine Krankenpflegerin in Ausbildung.