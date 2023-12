Aktuell Land

Tote Katzen in Altkleidercontainer gefunden

Vier tote Katzen sind in einem Altkleidercontainer in Esslingen am Neckar (Kreis Esslingen) gefunden worden. Die Tiere wurden am Donnerstag beim Entleeren des Containers entdeckt. Sie hatten äußerlich keine Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine Tierärztin habe die Kadaver untersucht und die Vermutung aufgestellt, dass die Katzen vergiftet worden seien. Daraufhin seien die Kadaver zum chemischen und veterinärärztlichen Untersuchungsamt gebracht worden, um die genaue Todesursache festzustellen. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise.