Tote im Werk von Mercedes-Benz sind von Fremdfirma

Bei den Toten in einem Werk von Mercedes-Benz in Sindelfingen handelt es sich um Mitarbeiter der Firma Rhenus. Dies sagte eine Sprecherin des Logistikdienstleisters am Donnerstag. In den Vorfall seien drei festangestellte Rhenus-Mitarbeiter verwickelt gewesen. Der mutmaßliche Schütze wurde nach der Tat vom Werksschutz widerstandslos überwältigt worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Beamte nahmen den 53-Jährigen kurze Zeit später fest. Erschossen wurden zwei 44 Jahre alte Männer.