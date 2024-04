Aktuell Land

Torwart Nübel trainiert beim VfB Stuttgart nur individuell

Wegen muskulärer Probleme im Gesäßbereich hat Stammtorwart Alexander Nübel beim VfB Stuttgart noch nicht wieder mit der Mannschaft trainiert. Der 27-Jährige habe am Mittwoch nur individuelle Übungen gemacht, sagte ein Sprecher des Fußball-Bundesligisten. Nübel hatte wegen der Beschwerden am Samstag nicht beim 3:0 des Tabellendritten gegen Eintracht Frankfurt mitwirken können und war im Tor von Fabian Bredlow vertreten worden. VfB-Verteidiger Anthony Rouault nimmt nach einem Kieferbruch weiterhin nur an Teilen des Mannschaftstrainings teil.