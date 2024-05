Aktuell Land

Torhüterin Nuding verlängert bei Freiburger Fußballerinnen

Lena Nuding gehört auch in der kommenden Saison zum Torhüterinnen-Quartett des SC Freiburg. Die 31-Jährige hat ihren Vertrag verlängert, wie der badische Bundesligist am Donnerstag mitteilte. Nachdem sie sich in der vergangenen Spielzeit schwer verletzte, arbeitet Nuding aktuell noch an ihrem Comeback. Zuletzt saß sie aber immerhin schon wieder auf der Reservebank. Nuding trägt seit 2018 das SC-Trikot und bestritt bislang 48 Spiele für die Breisgauerinnen.