Top-Los für Freiburg: Juventus im Achtelfinale

Der SC Freiburg trifft im Achtelfinale der Europa League auf den italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon (Schweiz). Am 9. März treten die Freiburger zunächst auswärts bei den Italienern an. Das Rückspiel findet eine Woche später im Breisgau statt.