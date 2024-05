Top-Galoppsport beim Frühjahrs-Meeting in Iffezheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit Preisgeldern und Prämien von insgesamt 580.000 Euro und dem Großen Preis der Badischen Wirtschaft als sportlichem Höhepunkt steht auf der Rennbahn Iffezheim das Frühjahrsmeeting an. Der Fixpunkt in der ersten Saisonhälfte des deutschen Turfs beginnt am Donnerstag. An den drei Veranstaltungstagen Donnerstag (30. Mai), Samstag (1. Juni) und Sonntag (2. Juni) richtet der Veranstalter Baden Galopp auf Deutschlands wichtigster Rennbahn insgesamt 28 Rennen aus.

Der mit 70.000 Euro dotierte Große Preis der Badischen Wirtschaft bildet am Sonntag den Abschluss. In dem Achterfeld werden zahlreiche Stars des Sports wie der beste Langstreckler Lordano (Adrie de Vries), der Derbyzweite Mr Hollywood (Leon Wolff) oder Tünnes (Andrasch Starke), der Bruder des Galopp-Stars Torquator Tasso, an den Start gehen.

Zum Auftakt am Donnerstag werden bei der 46. Austragung der Badener Meile (55 000 Euro) einige der besten deutschen Mittelstreckler wie Arcandi (Bauyrzhan Murzabayev) antreten. Am Samstag ist das Derby-Trial als Test für das Deutsche Derby am ersten Juli-Sonntag in Hamburg das wichtigste Rennen im Programm. Wilko (Leon Wolff) ist dafür der klare Favorit.

Eingebettet in das Meeting ist die Frühjahrs-Auktion der Baden-Badener Auktionsgesellschaft am rennfreien Freitag. Dort werden mehr als 80 Pferde versteigert, die teils an den Tagen darauf direkt für den neuen Besitzer laufen können.

