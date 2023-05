Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Portugiesen haben den 20-Jährigen seit Januar 2022 an den schwäbischen Fußball-Bundesligisten verliehen. In diesem Sommer läuft das Leihgeschäft aus. Wie es dann mit Tomás weitergeht, ist offen. »Das ist eine Entscheidung, die nicht von mir kommt. Es liegt am Verein, an den Trainern«, sagte er. »Also muss ich bis zum Ende der Saison warten, dann werden wir sehen.«

Tomás-Aussagen - Portugiesisch