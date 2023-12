Aktuell Land

Tokio Hotel gehen 2025 auf Tournee

Fans von Tokio Hotel können die Band 2025 an zahlreichen Orten in Deutschland live erleben. Die Band rund um die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz kündigte am Dienstag eine »große Europatour« an. Der Vorverkauf soll am Freitag starten. Im März 2025 soll es unter anderem Konzerte in Ludwigsburg, Köln, Berlin und Hamburg geben.