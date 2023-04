Aktuell Land

Todtnau feiert die Schwarzwälder Kirschtorte mit Festival

Weiße Sahnecreme, rote Kirschen und Schokospäne: Die Schwarzwälder Kirschtorte ist ein Klassiker in vielen Konditoreien. In Todtnau (Kreis Lörrach) traten am Sonntag nun wieder Amateure und Profis an, um beim Schwarzwälder Kirschtorten-Festival ihre Backkünste zu zeigen.