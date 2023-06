Aktuell Land

Tod vor 37 Jahren: »Aktenzeichen XY« stellt Fall vor

Über 37 Jahre nach dem Fund einer Frauenleiche soll an diesem Mittwoch die ZDF-Sendung »Aktenzeichen XY... Ungelöst« dazu beitragen, den Fall endlich aufzuklären. Die bis heute nicht identifizierte Frau war am 16. März 1986 in der Nähe eines Autobahnparkplatzes bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) von Spaziergängern entdeckt worden. Ihr Körper war bereits stark verwest - rechtsmedizinische Untersuchungen hatten aber ergeben, dass sie im Jahr zuvor Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war.