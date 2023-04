Aktuell Land

Tod von Ehepaar: Ermittler gehen nicht von Einbruch aus

Nach dem gewaltsamen Tod eines Ehepaars in Schwaben gehen die Ermittler nicht davon aus, dass die beiden bei einem misslungenen Einbruch getötet wurden. Nach ersten Spurensicherungen am Tatort in Altenstadt (Landkreis Neu-Ulm) schließe man ein solches Szenario »mit hoher Wahrscheinlichkeit« aus, teilte die Polizei am Freitag mit.