Tod eines Obdachlosen: Täter in Psychiatrie untergebracht

Nach dem Tod eines 37-jährigen Obdachlosen hat das Landgericht Mannheim für den Verantwortlichen die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Dies teilte das Gericht am Donnerstag in Mannheim mit. Der Mann leidet demnach an einer Schizophrenie.