Tischkamin entzündet Nachfüllflasche: Zwei Verletzte

Beim Versuch, einen Tischkamin auf dem Balkon mit Bio-Ethanol nachzufüllen, haben zwei Männer in Schwaben teils massive Verbrennungen erlitten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Nachbarn den Vorfall am Donnerstagabend in Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) mitbekommen und daraufhin den Notruf abgesetzt.