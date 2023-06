Aktuell Land

Tigers Tübingen verlängern mit Basketballer Ersek

Aufsteiger Tigers Tübingen hat den Vertrag mit Erol Ersek für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga verlängert. Das teilte der Club am Donnerstag mit. Der 24 Jahre alte Guard aus Österreich spielt seit knapp zwei Jahren für die Tübinger, im Sommer 2021 war er vom FC Bayern München an den Neckar gekommen.