Tierische Einsätze rund um Mannheim halten Polizei auf Trab

Neben einem randalierenden Wildschwein haben mindestens noch drei tierische Einsätze die Polizei rund um Mannheim auf Trab gehalten. In Nußloch bei Heidelberg hatten am Dienstagmorgen zwei Schafe die Gunst der Stunde genutzt und sind über den von einem umgestürzten Baum umgerissenen Zaun ausgebüxt. Polizeiaussagen vom Mittwoch zufolge fanden Beamte die Tiere - genannt Lulu und Lotte - an einer Landesstraße und warteten mit ihnen auf die Besitzerin.