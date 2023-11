Aktuell Land

Thomas Gottschalk macht Schluss mit »Wetten, dass..?«

Mit emotionalen Worten hat sich Thomas Gottschalk am Samstagabend von der ZDF-Show »Wetten, dass..?« verabschiedet. Es sei kein trauriges Ereignis, sagte der 73-Jährige. »Ich bin nicht verzweifelt, mein Leben geht weiter und ich freue mich auf alles, was kommt«, ergänzte er, ehe er mit einem Bagger aus der Halle in Offenburg gefahren wurde. Das Saalpublikum feierte den Moderator, der ihnen zurief: »Wir hatten eine gute Zeit zusammen.«