Thiele sieht dritte Spielklasse als Ausbildungsliga

Es schade keinem Talent, wenn es Schritt für Schritt nach oben komme, findet Thiele. Das sei besser, als »von heute auf morgen« im Kader eines Bundesligisten zu stehen, aber nur auf der Bank zu sitzen. Junge Spieler könnten sich besser entwickeln, wenn sie ein oder zwei Jahre in der 3. Liga Spielpraxis erhielten.

Nach dem Meistertitel in der Regionalliga Südwest spielt der SSV Ulm nach 22 Jahren nun erstmals wieder in einer bundesweiten Liga. Der frühere Bundesligist startet am Sonntag (13.30 Uhr/Magenta Sport) mit einem Heimspiel gegen den Aufstiegskandidaten 1. FC Saarbrücken.

