Theurer gegen Ausschluss der AfD aus Talkshows

Baden-Württembergs FDP-Landeschef Michael Theurer hat sich deutlich dafür ausgesprochen, die AfD in Fernseh-Talkshows einzuladen. »Wir suchen die inhaltliche Auseinandersetzung mit der AfD - das ist auch dringend notwendig«, sagte Theurer am Donnerstag in Stuttgart. »Wir haben den Eindruck, dass im Umgang mit der AfD durchaus die Frage zu stellen ist, warum in bestimmten Diskussionsformaten dann nicht AfD-Vertreter eingeladen werden und gestellt werden.«