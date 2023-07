Aktuell Land

Theurer: Ampel »im Normalzustand lebendiger Demokratie«

Der FDP-Landesvorsitzende Michael Theurer hat gegen die Ampelregierung gerichtete Vorwürfe des Dauerzwists zurückgewiesen. Manche würden sagen, dass man zu stark streite, sagte Theurer am Samstag beim Landesparteitag der Liberalen in Heidenheim. Aber: »Ich glaube, wir sind mittlerweile im Normalzustand lebendiger Demokratie angekommen.« In der Ampel regierten sehr unterschiedliche Parteien - SPD und Grüne seien eher staatsorientiert, die FDP marktwirtschaftlich und freiheitsliebend. »Dass da diskutiert wird, ist doch klar«, sagte Theurer. Es wohnten auch Bürger, die für den »Klimalockdown« seien, Tür und Tür neben jenen, die Technologieoffenheit wollten. Es sei da schwierig, zu Kompromissen zu kommen.