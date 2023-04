Thermik reicht nicht aus: Segelflieger müssen notlanden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 22 Jahre alter Pilot aus der Schweiz landete dabei auf einem Feld neben der Autobahn 81 in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Er blieb unverletzt - sein Segelflugzeug wurde nicht beschädigt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der junge Mann war in Schaffhausen in der Schweiz gestartet, fand aber auf dem Rückweg keinen Aufwind mehr. Er entschied sich daher am Samstagnachmittag für die Notlandung.

Ähnlich erging es zwei Segelfliegern, die am Samstag von Pfullingen (Kreis Reutlingen) aus starteten. Kurze Zeit nach dem Abheben konnten die beiden Piloten keine ausreichende Thermik mehr ausmachen und entschieden sich für eine Notlandung. Die beiden 46 und 56 Jahre alten Männer blieben laut Polizei unverletzt. In einem Fall kam der Segelflieger zu Schaden. Die Polizei schätzt die Summe auf rund 40.000 Euro.

Mitteilung zu Villingen-Schwenningen

Mitteilung zu Pfullingen