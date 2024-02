Aktuell Land

Theo Müller: Aus für zwei Landliebe-Standorte

Rund ein Jahr nach der Übernahme von Marken und Produktionsstätten des niederländischen Molkereiunternehmens Royal Friesland Campina durch die Unternehmensgruppe Theo Müller werden zwei Landliebe-Standorte in Baden-Württemberg geschlossen. Wie die Unternehmensgruppe in Freising mitteilte, wurden die rund 400 Mitarbeitenden am Mittwoch darüber informiert, dass die Standorte Heilbronn und Schefflenz bis Mitte 2026 schrittweise stillgelegt werden. Das Produktportfolio werde in andere deutsche Standorte der Unternehmensgruppe integriert.