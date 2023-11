Aktuell Land

Terry Reintke führt deutsche Grüne in Europawahlkampf

Die Grünen schicken Terry Reintke als ihre Nummer eins in den Europawahlkampf. Die Fraktionschefin der Grünen im Europaparlament erhielt beim Grünen-Parteitag in Karlsruhe am Freitag 95,2 Prozent der Stimmen. Die 36-Jährige betonte in ihrer Bewerbungsrede ihre Herkunft aus dem Ruhrgebiet und die Möglichkeiten des klimafreundlichen Umbaus der Wirtschaft für die Region und ganz Europa.