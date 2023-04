Aktuell Land

Tennisspielerin Korpatsch scheidet in Stuttgart aus

Trotz einer Satzführung hat Tamara Korpatsch den Achtelfinaleinzug beim hochklassig besetzten Tennis-Turnier in Stuttgart am Ende deutlich verpasst. Die 27-Jährige aus Hamburg verlor am Montag die Begegnung zweier Qualifikantinnen gegen die Spanierin Cristina Bucsa mit 6:3, 4:6, 0:6. Nach 2:20 Stunden musste sich die Weltranglisten-106. Korpatsch der Nummer 77 der Welt geschlagen geben.