Aktuell Land

Tennis-Star Swiatek erreicht Viertelfinale von Stuttgart

Die polnische Spitzenspielerin Iga Swiatek ist beim Tennis-Turnier in Stuttgart weitgehend souverän ins Viertelfinale eingezogen. Die Weltranglisten-Erste setzte sich am Donnerstag in 86 Minuten mit 6:1, 6:4 gegen die Chinesin Qinwen Zheng durch. Nächste Gegnerin der 21-Jährigen ist am Freitag die Tschechin Karolina Pliskova.