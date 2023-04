Aktuell Land

Tennis-Elite tritt bei Stuttgarter Sandplatz-Turnier an

Mit acht der besten zehn Tennisspielerinnen der Welt beginnt heute das Sandplatz-Tennisturnier in Stuttgart. Drei Deutsche sind als Außenseiterinnen am Start: Jule Niemeier und Tatjana Maria sind am ersten Turniertag noch spielfrei. Qualifikantin Tamara Korpatsch trifft auf die Spanierin Cristina Bucsa, die ebenfalls durch die Qualifikation musste (15.30 Uhr). Das Match ist eins von nur drei Einzeln am Eröffnungstag.