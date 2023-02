Aktuell Land

Tennis-Damen bestreiten Heimspiel in Stuttgart

Die deutschen Tennis-Damen bestreiten ihre Qualifikationspartie im Billie Jean King Cup in Stuttgart. Das Duell mit Brasilien wird am 14. und 15. April in der Porsche-Arena auf Sand ausgetragen, wie der Verband am Mittwoch mitteilte. Deutschland spielt zum ersten Mal seit Februar 2019 wieder vor heimischem Publikum. »Ich freue mich unglaublich auf das erste Heimspiel nach langer Zeit und auch die Mädels sind doppelt motiviert«, sagte Kapitän Rainer Schüttler.