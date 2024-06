Aktuell Land

Teile von Ochsenhausen im Kreis Biberach überflutet

Der Fluss Rottum hat Teile von Ochsenhausen im Kreis Biberach überschwemmt. Am Samstagmittag waren vor allem die Innenstadt und der Ortsteil Reinstetten betroffen, wie Bürgermeister Philipp Bürkle der Deutschen Presse-Agentur sagte. Ihm zufolge war das Wasser am Morgen über den Damm in Reinstetten geflossen. Rund 150 Einsatzkräfte seien seit mehr als 22 Stunden im Einsatz.